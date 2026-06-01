Tentez de gagner un moment bien-être d’exception!, Marne-La-Vallée – Disneyland Paris®, Chessy
Tentez de gagner un moment bien-être d’exception!, Marne-La-Vallée – Disneyland Paris®, Chessy mercredi 3 juin 2026.
Tentez de gagner un moment bien-être d’exception! 3 et 4 juin Marne-La-Vallée – Disneyland Paris® Seine-et-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-03T09:00:00+02:00 – 2026-06-03T15:30:00+02:00
Fin : 2026-06-04T09:00:00+02:00 – 2026-06-04T15:30:00+02:00
Marne-La-Vallée – Disneyland Paris® Disneyland Paris Chessy 77700 Seine-et-Marne Île-de-France
Participez à notre tirage au sort de 9h à 15h et tentez de remporter un lot exceptionnel « Entrée au Spa 2h et massage en duo de 45 minutes ». Tirage au sort à 15h30. Au plaisir de vous rencontrer !
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