Terminator 2 les 35 ans du film Culte Cinéma Olympia Pontarlier

Informations pratiques

Pontarlier

Terminator 2 les 35 ans du film Culte

Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier Doubs

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 20:40:00

fin : 2026-09-18 23:05:00

Date(s) :

2026-09-18 2026-09-20

Votre Cinéma Olympia vous propose de venir fêter les 35 ans de ce film de Science FIction Culte en venant découvrir ou redécouvrir sur grand écran Terminator 2 le Jugement Dernier

ATTENTION, Film INTERDIT aux Moins de 12 ans

Il sera diffusé pour deux séances uniquement

Vendredi 18 Septembre à 20h40

Dimanche 20 Septembre à 18h00

Tarif Evenement 7€ .

Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté cine.olympia@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Terminator 2 les 35 ans du film Culte

L’événement Terminator 2 les 35 ans du film Culte Pontarlier a été mis à jour le 2026-08-12 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS