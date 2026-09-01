Terminator 2 les 35 ans du film Culte Cinéma Olympia Pontarlier
vendredi 18 septembre 2026 · Cinéma Olympia · Pontarlier
Informations pratiques
Pontarlier
Terminator 2 les 35 ans du film Culte
Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier Doubs
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 20:40:00
fin : 2026-09-18 23:05:00
Date(s) :
2026-09-18 2026-09-20
Votre Cinéma Olympia vous propose de venir fêter les 35 ans de ce film de Science FIction Culte en venant découvrir ou redécouvrir sur grand écran Terminator 2 le Jugement Dernier
ATTENTION, Film INTERDIT aux Moins de 12 ans
Il sera diffusé pour deux séances uniquement
Vendredi 18 Septembre à 20h40
Dimanche 20 Septembre à 18h00
Tarif Evenement 7€ .
Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté cine.olympia@orange.fr
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English : Terminator 2 les 35 ans du film Culte
L’événement Terminator 2 les 35 ans du film Culte Pontarlier a été mis à jour le 2026-08-12 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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