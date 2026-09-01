UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Pontarlier

Terminator 2 les 35 ans du film Culte Cinéma Olympia Pontarlier

vendredi 18 septembre 2026 · Cinéma Olympia · Pontarlier

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
20:40:00
Lieu
Cinéma Olympia
Adresse
2 Rue Louis Pergaud
Ville
25300 Pontarlier
Département
Doubs
Tarif
7 7 7 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Pontarlier

Terminator 2 les 35 ans du film Culte

Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier Doubs

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 20:40:00
fin : 2026-09-18 23:05:00

Date(s) :
2026-09-18 2026-09-20

Votre Cinéma Olympia vous propose de venir fêter les 35 ans de ce film de Science FIction Culte en venant découvrir ou redécouvrir sur grand écran Terminator 2 le Jugement Dernier

ATTENTION, Film INTERDIT aux Moins de 12 ans

Il sera diffusé pour deux séances uniquement
Vendredi 18 Septembre à 20h40
Dimanche 20 Septembre à 18h00

Tarif Evenement 7€   .

Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté   cine.olympia@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Terminator 2 les 35 ans du film Culte

L’événement Terminator 2 les 35 ans du film Culte Pontarlier a été mis à jour le 2026-08-12 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

À voir aussi à Pontarlier (Doubs)