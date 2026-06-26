Talcy

Terre à vendre toute meublée

18 Rue du Château Talcy Loir-et-Cher

Tarif : 9 – 9 – EUR

9

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 18:15:00

fin : 2026-08-19 20:00:00

Date(s) :

2026-07-13 2026-08-19

Et si le futur acquéreur, c’était vous ?

Le domaine est mis en vente par André Burgeat, seigneur de Talcy, qui confie cette délicate mission à Maître Cléret, notaire royal de Beaugency. Imaginez-vous potentiel nouvel acquéreur du domaine et laissez-vous entraîner par le notaire qui vous révèlera les secrets d’un château mis à la moderne. 9 .

18 Rue du Château Talcy 41370 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 81 03 01

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English :

What if you were the future buyer?

L’événement Terre à vendre toute meublée Talcy a été mis à jour le 2026-06-26 par ADT41