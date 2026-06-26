Terre à vendre toute meublée Talcy
Terre à vendre toute meublée Talcy lundi 13 juillet 2026.
Talcy
Terre à vendre toute meublée
18 Rue du Château Talcy Loir-et-Cher
Tarif : 9 – 9 – EUR
9
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 18:15:00
fin : 2026-08-19 20:00:00
Date(s) :
2026-07-13 2026-08-19
Et si le futur acquéreur, c’était vous ?
Le domaine est mis en vente par André Burgeat, seigneur de Talcy, qui confie cette délicate mission à Maître Cléret, notaire royal de Beaugency. Imaginez-vous potentiel nouvel acquéreur du domaine et laissez-vous entraîner par le notaire qui vous révèlera les secrets d’un château mis à la moderne. 9 .
18 Rue du Château Talcy 41370 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 81 03 01
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English :
What if you were the future buyer?
L’événement Terre à vendre toute meublée Talcy a été mis à jour le 2026-06-26 par ADT41
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