À travers l’histoire des Huguenots Talcy
À travers l’histoire des Huguenots Talcy jeudi 30 juillet 2026.
Talcy
À travers l’histoire des Huguenots
18 Rue du Château Talcy Loir-et-Cher
Tarif : – – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 15:00:00
fin : 2026-07-30 16:00:00
Date(s) :
2026-07-30 2026-08-27 2026-09-24 2026-10-29 2026-11-26
Partez à la découverte du conflit religieux qui a marqué la France du XVIe siècle au château de Talcy !
Plongez au cœur des guerres de religion qui ont marqué la France au XVI? siècle !
Dans l’intimité du château de Talcy, situé à la frontière des territoires catholiques et protestants de cette époque, suivez une visite commentée et découvrez comment ces événements ont façonné à la fois la région et la vie quotidienne de ses habitants.
Une occasion de revivre l’histoire dans un cadre Renaissance pour comprendre les enjeux d’une période qui a profondément marqué l’histoire ! .
18 Rue du Château Talcy 41370 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 81 03 01
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English :
Come discover the religious conflict that shaped 16th-century France at the Château de Talcy!
L’événement À travers l’histoire des Huguenots Talcy a été mis à jour le 2026-06-26 par ADT41