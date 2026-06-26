Talcy

À travers l’histoire des Huguenots

18 Rue du Château Talcy Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 15:00:00

fin : 2026-07-30 16:00:00

Date(s) :

2026-07-30 2026-08-27 2026-09-24 2026-10-29 2026-11-26

Partez à la découverte du conflit religieux qui a marqué la France du XVIe siècle au château de Talcy !

Plongez au cœur des guerres de religion qui ont marqué la France au XVI? siècle !

Dans l’intimité du château de Talcy, situé à la frontière des territoires catholiques et protestants de cette époque, suivez une visite commentée et découvrez comment ces événements ont façonné à la fois la région et la vie quotidienne de ses habitants.

Une occasion de revivre l’histoire dans un cadre Renaissance pour comprendre les enjeux d’une période qui a profondément marqué l’histoire ! .

18 Rue du Château Talcy 41370 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 81 03 01

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English :

Come discover the religious conflict that shaped 16th-century France at the Château de Talcy!

L’événement À travers l’histoire des Huguenots Talcy a été mis à jour le 2026-06-26 par ADT41