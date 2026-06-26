Talcy

Viste sensorielle

18 Rue du Château Talcy Loir-et-Cher

Tarif : 9 – 9 – EUR

9

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 16:00:00

fin : 2026-08-07 17:00:00

Date(s) :

2026-07-24 2026-08-07

Venez suivre une visite originale et familiale pleine d’humour !

Nos trois guides historiennes-scientifiques-médiums vont réveiller les pierres, les poutres, l’eau, pour révéler les sensations, impressions et émotions enfouies de celles et ceux qui vécurent dans ces honorables lieux, et peut-être lever quelques mystères. 9 .

18 Rue du Château Talcy 41370 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 81 03 01

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English :

Come join us for a unique, family-friendly tour full of humor!

L’événement Viste sensorielle Talcy a été mis à jour le 2026-06-26 par ADT41