Informations pratiques

Talcy

Viste sensorielle

18 Rue du Château Talcy Loir-et-Cher

Tarif : 9 – 9 – EUR

9

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 14:30:00

fin : 2026-07-31 15:15:00

Date(s) :

2026-07-31 2026-08-14

Visite vivante, passionnée et tourbillonnante

Deux agents immobiliers, Trüc et Bøldüc se donneront corps et âme pour vous faire aimer passionnément cette demeure et vous donner l’irrésistible envie d’y établir votre logis pour l’éternité. Cette demeure n’a pas de prix. 9 .

18 Rue du Château Talcy 41370 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 81 03 01

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English :

A lively, passionate, and whirlwind tour

L’événement Viste sensorielle Talcy a été mis à jour le 2026-06-26 par ADT41