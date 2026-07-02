Informations pratiques

Saint-Palais-sur-Mer

Terre de Jeux Initiation d’un sport olympique BMX

Place du Commerce Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 10:30:00

fin : 2026-08-11 12:30:00

Date(s) :

2026-08-11

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Place du Commerce Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00 mairie@stpalaissurmer.fr

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English :

L’événement Terre de Jeux Initiation d’un sport olympique BMX Saint-Palais-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-02 par Royan Atlantique