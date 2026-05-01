Terre de Mistral fête son nouveau millésime Domaine Terre de Mistral Rousset

Rousset

Terre de Mistral fête son nouveau millésime

Vendredi 15 mai 2026 de 19h à 22h. Domaine Terre de Mistral Chemin du Pavillon, Route de Peynier Rousset Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 19:00:00

fin : 2026-05-15 22:00:00

Date(s) :

2026-05-15

Comme chaque année, nous vous convions à notre soirée de présentation du nouveau Millésime au domaine, un moment convivial pour découvrir nos cuvées et partager un instant privilégié autour des secrets d’élaboration de ce dernier.

Comme chaque année, nous vous convions à notre soirée de présentation du nouveau Millésime au domaine, un moment convivial pour découvrir nos cuvées et partager un instant privilégié autour des secrets d’élaboration de ce dernier.



La soirée se déroulera le vendredi 15 mai à partir de 19 heures, directement au domaine.



Au programme dégustation de nos vins, découverte des nouveautés, rencontre avec l’équipe du domaine, le tout accompagné de musique et de tapas pour profiter pleinement de l’ambiance. .

Domaine Terre de Mistral Chemin du Pavillon, Route de Peynier Rousset 13790 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 29 14 84 assistant.terredemistral@gmail.com

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English :

As we do every year, we invite you to our new vintage presentation evening at the domaine, a convivial opportunity to discover our cuvées and share a privileged moment around the secrets of their elaboration.

L’événement Terre de Mistral fête son nouveau millésime Rousset a été mis à jour le 2026-04-14 par Provence Tourisme