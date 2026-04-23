Vendredis musicaux au Domaine Terre de Mistral Domaine Terre de Mistral Rousset

Rousset

Vendredis musicaux au Domaine Terre de Mistral

Vendredi 1er mai 2026 à partir de 20h.

Vendredi 8 mai 2026 à partir de 20h.

Vendredi 15 mai 2026 à partir de 20h.

Vendredi 22 mai 2026 à partir de 20h.

Vendredi 29 mai 2026 à partir de 20h. Domaine Terre de Mistral Chemin du Pavillon Rousset Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 20:00:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-01 2026-05-08 2026-05-15 2026-05-22 2026-05-29

Tous les vendredis, vibrez au rythme de concerts live au Domaine Terre de Mistral une programmation éclectique entre pop, jazz, soul et latin jazz dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Chaque vendredi soir, laissez-vous porter par une ambiance musicale live au restaurant du Domaine Terre de Mistral !



Au programme



– 01/05 Blue Birds Pop & folk

– 08/05 Jazz’Potes Trio Jazz

– 15/05 Miotto Duo Soul & jazz

– 22/05 Cut Duo Latin jazz

– 29/05 Duo Noké Soul



Un rendez-vous hebdomadaire pour savourer musique et convivialité dans un cadre unique. .

Domaine Terre de Mistral Chemin du Pavillon Rousset 13790 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 29 14 84 tourisme@terre-de-mistral.com

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English :

Every Friday, enjoy live concerts at Domaine Terre de Mistral: an eclectic program of pop, jazz, soul and Latin jazz in a warm, friendly atmosphere.

L’événement Vendredis musicaux au Domaine Terre de Mistral Rousset a été mis à jour le 2026-04-23 par Provence Tourisme