Terre de Sel – Le sel de Guérande, Terre de sel – Le sel de Guérande, Guérande

Terre de Sel – Le sel de Guérande 5 – 7 juin Terre de sel – Le sel de Guérande Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00

Bienvenue au coeur des marais salants, à Terre de Sel ! C’est ici, sur le terrain, avec des professionnels que nous vous emmenons découvrir comment se forme et se récolte le fameux Sel de Guérande.

Terre de Sel, filiale de la coopérative « Les Salines de Guérande », invite le public à découvrir, au cœur des marais salants, l’histoire millénaire de la récolte du sel et propose :

Une quinzaine de visites à pied autour des salines pour petits et grands. Chaque visite est guidée par un spécialiste des marais salants : un paludier ou une paludière qui partage avec passion son métier ou un guide naturaliste qui parle en expert de la faune et de la flore, si particulières aux marais salants.

Un espace d’exposition de 1000 m2 présentant la vie dans les marais salants au fil des saisons.

Une boutique de 120 m2 offrant un large choix de Gros sel et fleur de sel « Le Guérandais », des produits locaux et souvenirs régionaux.

Terre de sel – Le sel de Guérande Pradel 44350 Guérande Guérande 44350 Quéniquen Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.terredesel.com/fr/ »}]

Terre de Sel, filiale de la coopérative « Les Salines de Guérande », invite le public à découvrir, au cœur des marais salants, la récolte du sel et propose différentes activités.

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