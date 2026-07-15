Terre en vue ! Musée du Grès Saint-Amand-en-Puisaye

Informations pratiques

Saint-Amand-en-Puisaye

Terre en vue !

Musée du Grès Grande Rue Saint-Amand-en-Puisaye Nièvre

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 10:30:00

fin : 2026-09-30 13:00:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-08-16 2026-10-01

Alain Gaudebert nous ouvre les portes de son univers ses gestes, ses matières, ses œuvres dont la fameuse La foule . .

Musée du Grès Grande Rue Saint-Amand-en-Puisaye 58310 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 39 74 97 mairie@saint-amand-en-puisaye.fr

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English : Terre en vue !

L’événement Terre en vue ! Saint-Amand-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-07-18 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !