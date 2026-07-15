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Terre en vue ! Musée du Grès Saint-Amand-en-Puisaye

mercredi 15 juillet 2026 · Musée du Grès · Saint-Amand-en-Puisaye

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Musée du Grès
Adresse
Grande Rue
Ville
58310 Saint-Amand-en-Puisaye
Département
Nièvre
Tarif
6 6 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Saint-Amand-en-Puisaye

Terre en vue !

Musée du Grès Grande Rue Saint-Amand-en-Puisaye Nièvre

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 10:30:00
fin : 2026-09-30 13:00:00

Date(s) :
2026-07-15 2026-08-16 2026-10-01

Alain Gaudebert nous ouvre les portes de son univers ses gestes, ses matières, ses œuvres dont la fameuse La foule .   .

Musée du Grès Grande Rue Saint-Amand-en-Puisaye 58310 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 39 74 97  mairie@saint-amand-en-puisaye.fr

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English : Terre en vue !

L’événement Terre en vue ! Saint-Amand-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-07-18 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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