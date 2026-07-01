Terre Famille séance modelage Parc de la Baume Dieulefit

mercredi 15 juillet 2026 · Parc de la Baume · Dieulefit

Informations pratiques

Dieulefit

Terre Famille séance modelage

Parc de la Baume MAISON DE LA CERAMIQUE Dieulefit Drôme

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 17:30:00

fin : 2026-08-13 19:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Atelier modelage en famille

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Parc de la Baume MAISON DE LA CERAMIQUE Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 50 20 98 info@maisondelaceramique.fr

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English :

Family Sculpting Workshop

L’événement Terre Famille séance modelage Dieulefit a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux