AGENDA · Dieulefit
Terre Famille séance modelage Parc de la Baume Dieulefit
mercredi 15 juillet 2026 · Parc de la Baume · Dieulefit
Informations pratiques
Dieulefit
Terre Famille séance modelage
Parc de la Baume MAISON DE LA CERAMIQUE Dieulefit Drôme
Tarif : 12 – 12 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 17:30:00
fin : 2026-08-13 19:00:00
Date(s) :
2026-07-15
Atelier modelage en famille
.
Parc de la Baume MAISON DE LA CERAMIQUE Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 50 20 98 info@maisondelaceramique.fr
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English :
Family Sculpting Workshop
L’événement Terre Famille séance modelage Dieulefit a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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