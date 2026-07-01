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AGENDA · Dieulefit

Terre Famille séance modelage Parc de la Baume Dieulefit

mercredi 15 juillet 2026 · Parc de la Baume · Dieulefit

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
17:30:00
Lieu
Parc de la Baume
Adresse
MAISON DE LA CERAMIQUE
Ville
26220 Dieulefit
Département
Drôme
Tarif
12 12

Dieulefit

Terre Famille séance modelage

Parc de la Baume MAISON DE LA CERAMIQUE Dieulefit Drôme

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 17:30:00
fin : 2026-08-13 19:00:00

Date(s) :
2026-07-15

Atelier modelage en famille
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Parc de la Baume MAISON DE LA CERAMIQUE Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 50 20 98  info@maisondelaceramique.fr

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English :

Family Sculpting Workshop

L’événement Terre Famille séance modelage Dieulefit a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux

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