TERREIRÃO AFRO DA FLOR CARIOCA – SUR LA ROUTE DES RACINES AFRO-DESCENDANTES, Association Sportive et Culturelle Bonne Garde, Nantes

TERREIRÃO AFRO DA FLOR CARIOCA – SUR LA ROUTE DES RACINES AFRO-DESCENDANTES Dimanche 10 mai, 14h00 Association Sportive et Culturelle Bonne Garde Loire-Atlantique

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-10T14:00:00+02:00 – 2026-05-10T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-10T14:00:00+02:00 – 2026-05-10T22:00:00+02:00

« Terreirão Afro da Flor Carioca » est une manifestation culturelle populaire brésilienne. Ce festival bisannuel a pour objectif de visibiliser la culture, l’histoire et les luttes des personnes afro-descendantes au Brésil. Un moment de partage et d’unité au sein de l’école de samba da Flor Carioca « na quadra », afin de se reconnecter à la culture afro-brésilienne, aux origines du samba et appréhender l’énergie qui en découle. Au programme : spectacles, concerts et prises de parole.

Evénement proposé par Flor Carioca

Association Sportive et Culturelle Bonne Garde 20 Rue Frère Louis, Nantes Nantes 44200 Nantes Sud Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « contact@flor-carioca.fr »}]

10 mai 2026 10mai2026

Archives Nationales d’Outre-Mer / Vupar / Ville de Nantes