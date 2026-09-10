Terres Sonores, Médiathèque José Cabanis, Toulouse

Informations pratiques

Terres Sonores 3 octobre – 22 novembre Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T19:00:00+02:00

Fin : 2026-11-22T14:00:00+01:00 – 2026-11-22T18:00:00+01:00

Du3 octobre au 22 novembre

Émeline Rétif vous transporte avec ses carnets sonores : des récits sensibles et poétiques enregistrés sur les routes du monde. De l’Amazonie à l’Arctique, de l’Écosse à l’Ariège, chaque écoute est une invitation à ralentir.

Médiathèque José Cabanis – Salle d’exposition (niveau -1)

Pour aller plus loin : terres-sonores.fr et sur instagram : @terres.sonores

Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://terres-sonores.fr/ »}]

Installez-vous, prenez un casque et fermez les yeux. – EXplorations WE lancement