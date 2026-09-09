Terrine (électronique), VOISINES — Fabriques et ressources artistiques, Dijon

Informations pratiques

Terrine (électronique) Samedi 19 septembre, 17h00 VOISINES — Fabriques et ressources artistiques Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Concert de Terrine (Claire Gapenne) — musique électronique

Claire Gapenne performe sous le nom de Terrine en solo live, avec une boîte à rythmes Elektron Machinedrum. Musique électronique abstraite ou no techno, Terrine propose une musique simple et ludique. Un manifeste anti-consumérisme qui préfère l’écoute imbécile, mais nécessaire, des musiques brutes. Elle prône une musique libre et s’amuse des étiquettes. De l’électronique, improvisée comme du free jazz ou de l’industrielle martial, fragile par contradiction.

Retrouvez aussi l’exposition « Mucilages » ouverte de 14h à 19h, ainsi que des visites du quartier par Icovil à 15h30 et 18h30.

VOISINES — Fabriques et ressources artistiques 3 rue Joliet, 21000 Dijon Dijon 21000 Port du Canal Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté Installé dans l’annexe de l’ancien site postal Arquebuse, VOISINES est un nouveau lieu dédié aux musiques de création et à l’art contemporain. ici l’onde – Centre National de Création Musicale et le centre d’art les ateliers vortex réunissent leurs forces et se veulent à la fois fabriques, pour la production de nouvelles œuvres et ressources pour la médiation artistique et l’action culturelle. VOISINES se veut un lieu vivant, ouvert sur la ville, pour toutes et tous. Accès : T1, L5, B12, B18 (arrêt Gare SNCF ou Monge), L3, B13 (arrêt SNCF Vincenot), Arceaux pour les vélos sur place

Concert de Terrine (Claire Gapenne) — musique électronique

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