Territoires, Musée d’arts de Nantes, Nantes

Territoires Jeudi 16 avril, 12h30 Musée d’arts de Nantes Loire-Atlantique

Tarifs : 12€/8€/4€/2,5€

Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur l’agenda en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-16T12:30:00+02:00 – 2026-04-16T13:30:00+02:00

Fin : 2026-04-16T12:30:00+02:00 – 2026-04-16T13:30:00+02:00

Par Marie Dupas, responsable des collections d’art contemporain

En 2026, le musée inaugure sa nouvelle présentation des collections d’art moderne et contemporain. Une série de rencontres, imaginées à raison d’une par saison, dévoilera pour vous les grandes lignes de ce ré-accrochage : nouvelles thématiques, partis pris scénographiques, dialogue inédit entre les oeuvres du musée et les prêts exceptionnels du Fonds régional d’art contemporain des Pays de la Loire et du Centre Pompidou.

Au rez-de-chaussée du Cube, ce plateau intitulé Territoires, s’ouvre sur le rue et interroge les nouvelles façons de représenter le paysage, naturel ou urbain, d’y intervenir, voire de le transformer.

Durée : 1h

Musée d’arts de Nantes 10 Rue Georges Clemenceau, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://formulaires.eservices-metropole.nantes.fr/reserver-une-activite-au-musee-d-arts-de-nantes/ »}]

Un rendez-vous du midi avec Marie Dupas, responsable des collections d’art contemporain.

James Tissot ©Musée d’arts de Nantes