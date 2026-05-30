Territoires Sensibles, exposition personnelle d’Anne Morea galerie la corbata rosa Val en Vignes

La corbata rosa, galerie d’art actuel professionnelle et indépendante fondée en 2013, présente Territoires Sensibles, une exposition personnelle de l’artiste Anne Morea. Cette présentation se tiendra dans notre salle n°1 sur le site de la laiterie de Massais du samedi 6 juin au dimanche 26 juillet 2026.

Territoires Sensibles rassemble des œuvres plasticiennes jouant sur les textures, la lumière et parfois la couleur. Anne Morea, y explore la transparence, la résistance à l’eau, la fragilité des fibres végétales ainsi que les limites ténues entre apparition et disparition. Les travaux présentés flirtent avec l’installation, l’art pictural et la recherche graphique dans une poésie de l’espace inspirée par la nature, l’arbre ou encore le paysage.

Nous vous donnons rendez-vous le samedi 6 juin 2026 à 11h à la galerie la corbata rosa pour le vernissage de l’exposition Territoires Sensibles en présence de l’artiste. Vous pourrez en parallèle découvrir en salle deux, l’exposition collective autour de pratiques photographiques plasticiennes IMAGINE jusqu’au 28 juin, puis à partir du 5 juillet l’exposition personnelle de l’artiste Denis Péan, ainsi que de nombreuses œuvres originales d’une dizaine d’artistes professionnels sur les 4 salles de notre cabinet de curiosités. Au-delà du vernissage, la corbata rosa est accessible en visite libre du mercredi au dimanche de 14h à 18h30, ainsi que sur rendez-vous les autres jours et créneaux.

Au plaisir de vous recevoir à Val en Vignes pour ces événements.

François-Victor Brunet & Zoée Dulac pour la corbata rosa.

Territoires sensibles, exposition personnelle de l’artiste Anne Morea du samedi 6 juin 2026 au dimanche 26 juillet 2026 en salle 2 de la galerie la corbata rosa. Ouverture en accès libre du mercredi au dimanche de 14h à 18h30 ainsi que sur rendez-vous les autres jours et créneaux. La corbata rosa, ancienne coopérative laitière de Massais, 7 rue de la laiterie, 79150 Val-en-Vignes.

contact@lacorbatarosa.com / 06.95.55.52.72 / www.lacorbatarosa.com