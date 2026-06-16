TEST JB 1 Expo peinture Serge Milet Combrit
TEST JB 1 Expo peinture Serge Milet Combrit jeudi 29 octobre 2026.
Combrit
TEST JB 1 Expo peinture Serge Milet
Quai Jacques de Thézac Combrit Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-29
fin : 2026-11-04
Date(s) :
2026-10-29
Serge Milet expose ses toiles à la Coop jusqu’au 4 novembre. .
Quai Jacques de Thézac Combrit 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 51 94 40
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English :
L’événement TEST JB 1 Expo peinture Serge Milet Combrit a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Destination Pays Bigouden
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