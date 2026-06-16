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TEST JB 1 Expo peinture Serge Milet Combrit

TEST JB 1 Expo peinture Serge Milet Combrit jeudi 29 octobre 2026.

Adresse : Quai Jacques de Thézac

Ville : 29120 Combrit

Département : Finistère

Début : jeudi 29 octobre 2026

Fin : mercredi 4 novembre 2026

Tarif :

Combrit

TEST JB 1 Expo peinture Serge Milet

Quai Jacques de Thézac Combrit Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-29
fin : 2026-11-04

Date(s) :
2026-10-29

Serge Milet expose ses toiles à la Coop jusqu’au 4 novembre.   .

Quai Jacques de Thézac Combrit 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 51 94 40 

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English :

L’événement TEST JB 1 Expo peinture Serge Milet Combrit a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Destination Pays Bigouden

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