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AGENDA · Plozévet

Test VIT Régine Plozévet

mercredi 30 décembre 2026 · Plozévet

Informations pratiques

Début
mercredi 30 décembre 2026
Fin
mercredi 30 décembre 2026
Adresse
Place de l'Église
Ville
29710 Plozévet
Département
Finistère
Tarif

Plozévet

Test VIT Régine

Place de l’Église Plozévet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-30
fin : 2026-12-30

Date(s) :
2026-12-30

HPB   .

Place de l’Église Plozévet 29710 Finistère Bretagne +33 2 98 82 37 99 

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English :

L’événement Test VIT Régine Plozévet a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Destination Pays Bigouden

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