AGENDA · Plozévet
Test VIT Régine Plozévet
mercredi 30 décembre 2026 · Plozévet
Informations pratiques
Plozévet
Test VIT Régine
Place de l’Église Plozévet Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-30
fin : 2026-12-30
Date(s) :
2026-12-30
HPB .
Place de l’Église Plozévet 29710 Finistère Bretagne +33 2 98 82 37 99
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English :
L’événement Test VIT Régine Plozévet a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Destination Pays Bigouden
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