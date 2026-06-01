Testez la réalité virtuelle ! Bibliothèque Ger

Ger

Testez la réalité virtuelle !

Bibliothèque 54 Chemin Lalia Ger Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:00:00

fin : 2026-06-21 12:00:00

Date(s) :

2026-06-20

14 expériences immersives et interactives avec les casques Oculus quest 3

Plongez dans l’univers fascinant des fonds marins, des œuvres de Van Gogh, de la Première Guerre mondiale…

Dès 13 ans. Sur inscription. Créneau de 30 minutes. .

Bibliothèque 54 Chemin Lalia Ger 64530 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 92 52 18 biblioger64350@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Testez la réalité virtuelle !

L’événement Testez la réalité virtuelle ! Ger a été mis à jour le 2026-06-09 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran