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Testez la réalité virtuelle ! Bibliothèque Ger

Testez la réalité virtuelle ! Bibliothèque Ger

Testez la réalité virtuelle ! Bibliothèque Ger samedi 20 juin 2026.

Lieu : Bibliothèque

Adresse : 54 Chemin Lalia

Ville : 64530 Ger

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Ger

Testez la réalité virtuelle !

Bibliothèque 54 Chemin Lalia Ger Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-21 12:00:00

Date(s) :
2026-06-20

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Bibliothèque 54 Chemin Lalia Ger 64530 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 92 52 18  biblioger64350@gmail.com

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English : Testez la réalité virtuelle !

L’événement Testez la réalité virtuelle ! Ger a été mis à jour le 2026-06-09 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran

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