Testez la réalité virtuelle ! Bibliothèque Ger
Testez la réalité virtuelle ! Bibliothèque Ger samedi 20 juin 2026.
Ger
Testez la réalité virtuelle !
Bibliothèque 54 Chemin Lalia Ger Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-21 12:00:00
Date(s) :
2026-06-20
14 expériences immersives et interactives avec les casques Oculus quest 3
Plongez dans l’univers fascinant des fonds marins, des œuvres de Van Gogh, de la Première Guerre mondiale…
Dès 13 ans. Sur inscription. Créneau de 30 minutes. .
Bibliothèque 54 Chemin Lalia Ger 64530 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 92 52 18 biblioger64350@gmail.com
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English : Testez la réalité virtuelle !
L’événement Testez la réalité virtuelle ! Ger a été mis à jour le 2026-06-09 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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