Tété, Salle Paul-Fort, Nantes
mardi 13 avril 2027 · Salle Paul-Fort · Nantes
Informations pratiques
Tété Mardi 13 avril 2027, 20h30 Salle Paul-Fort Loire-Atlantique
35€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-04-13T20:30:00+02:00 – 2027-04-13T22:00:00+02:00
Fin : 2027-04-13T20:30:00+02:00 – 2027-04-13T22:00:00+02:00
Artiste total (auteur, compositeur, interprète, producteur, acteur engagé du secteur), Tété s’inscrit aujourd’hui dans une dimension trans-générationnelle rare : ses chansons accompagnent ceux qui l’écoutaient hier et touchent ceux qui le découvrent aujourd’hui. Dans une époque saturée de bruit, il choisit la densité. Dans un monde fragmenté, il propose du lien. Un artiste majeur, ancré dans son temps, qui transforme ses fêlures en lumière et nos vertiges en élan. Cette nouvelle tournée s’annonce intimiste et suivra le même rythme que le disque : sur la route une semaine sur deux.
Concert produit par O’spectacles
Salle Paul-Fort 9 rue Basse Porte, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.labouchedair.com »}]
Avec son nouvel album, le chanteur Tété fait son grand retour sur les routes. Il raconte le vertige émotionnel d’une époque saturée, le bruit du silence qui hurle, quand l’intime devient universel.
Droits réservés
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