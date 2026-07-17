TGDays 2026, Médiathèque José Cabanis, Toulouse
vendredi 4 septembre 2026 · Médiathèque José Cabanis · Toulouse
Informations pratiques
TGDays 2026 Vendredi 4 septembre, 10h00 Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-04T10:00:00+02:00 – 2026-09-04T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-04T10:00:00+02:00 – 2026-09-04T18:00:00+02:00
Vendredi 4 septembre 2026 – 10h-18h
L’association Toulouse Game Dev organise deux journées de conférences et ateliers sur la création de jeux vidéo prévues les vendredi 4 et samedi 5 septembre 2026. Que vous soyez professionnel ou amateur, vous y trouverez pleins d’informations utiles pour vous accompagner dans la confection de vos jeux. Les conférences aborderont des sujets variés, couvrant plusieurs pans de la création vidéoludique. Cette année, nous aurons également un focus sur:
- la création de jeux low-tech
- les aspects politiques de la création de jeux
Grand Auditorium Médiathèque José Cabanis
Sur inscription
La programmation et les modalités d’inscription seront annoncées plus tard, pour plus d’informations, vous pouvez retrouver le Toulouse Game Dev sur les réseaux sociaux: https://linktr.ee/toulousegamedev
Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://linktr.ee/toulousegamedev »}]
conférences et ateliers
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