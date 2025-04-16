The 100 Voices of Gospel L’Embarcadère Boulogne-sur-Mer

The 100 Voices of Gospel L’Embarcadère Boulogne-sur-Mer samedi 28 novembre 2026.

The 100 Voices of Gospel L’Embarcadère

Quai Chanzy Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28

fin : 2026-11-28

Date(s) :

2026-11-28

Les vidéos de leurs prestations ont fait le tour du monde et a ont été vues plus de 70 millions de fois.

Leurs prestations Tv ont été suivies par plus de 120 millions de téléspectateurs et leur spectacle live par 1 million de spectateurs.

Des chanteurs encore plus talentueux, une énergie encore plus débordante, un show encore plus époustouflant ont valu à ce spectacle de remporter une nomination aux Reality TV Award à Londres et une nomination aux Premier Gospel Award en Angleterre et d’êtres electionnés pour participer aux premiers Britain Got Talent- The Champions à Londres ou au Schlagerboom en Allemagne…..

Non contents d’avoir conquis le public européen, The 100 Voices of Gospel- Gospel pour 100 Voix » a fait chavirer les 12 millions de téléspectateurs de la fameuse émission anglaise Britain Got Talent en obtenant pour la première fois dans l’histoire de l’émission un double Golden Buzzer.

Auréolés d’un énorme succès populaire, les cent chanteurs, danseurs et musiciens du spectacle The 100 Voices of Gospel- Gospel pour 100 Voix » sillonneront la France, le Royaume Uni, la Suisse, la Belgique, l’Allemagne, l’Italie, les Pays Bas, l’Autriche, la Tunisie, les West Indies…. en 2026 , pour une nouvelle série de concerts monumentaux avec un spectacle totalement nouveau ! .

Quai Chanzy Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement The 100 Voices of Gospel L’Embarcadère Boulogne-sur-Mer a été mis à jour le 2025-04-16 par OT Le Boulonnais Côte d’Opale