The Art of the Brick – Exposition d’art en Lego Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc Nantes dimanche 23 août 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-23 –

Gratuit : non 13,90 € à 17,90 € 13,90 € à 17,90 € Billetterie : https://theartofthebrickexpo.com/nantes/ Tout public

Découvrez l’univers spectaculaire et ludique de l’artiste Nathan Sawaya, qui transforme les célèbres briques LEGO® en véritables œuvres d’art contemporaines. Un million de briques transformées en 90 œuvres d’art. Cette collection comprend les sculptures originales de Sawaya, ainsi que des versions réimaginées de certains des chefs-d’œuvre artistiques les plus célèbres du monde tels que le « David » de Michel-Ange, « La Nuit étoilée » de Van Gogh et « la Joconde » de Léonard de Vinci. Exposition du 27 juin au 31 août 2026au Parc des Expositions de la Beaujoire – Hall 3 Durée d’une visite : 50 min. environ

Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc Nantes Erdre Nantes 44300

02 40 52 08 11 http://www.exponantes.com exponantes@exponantes.com https://theartofthebrickexpo.com/nantes/



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