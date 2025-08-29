The Australian Pink Floyd Show Brest Arena Brest

The Australian Pink Floyd Show Brest Arena Brest jeudi 12 mars 2026.

The Australian Pink Floyd Show

Brest Arena 140 Boulevard de Plymouth Brest Finistère

Début : 2026-03-12 20:00:00

2026-03-12

Interprétant la musique de Pink Floyd avec une perfection absolue, ce spectacle acclamé par la critique, émerveille le public du monde entier depuis plus de trois décennies. Un spectacle de lumière et de laser époustouflant, des animations vidéo, une technologie d’écran LED de pointe et d’autres effets spéciaux. De plus, fidèle à la tradition Pink Floyd, plusieurs structures gonflables géantes sont présentes sur scène.

Souvent décrit comme bien plus qu’un simple groupe hommage, c’est le premier spectacle hommage à Pink Floyd à avoir transposé le concept dans des salles du monde entier et à guichets fermés en Europe, au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Canada et en Amérique du Sud.

Informations pratiques

Réservation en ligne ou dans les points de vente habituels fortement recommandée.

Pour ce concert, les portes de Brest Arena ouvriront au public à 19h00* (Entrée côté Tram). Le début du concert est prévu à 20h00.

Plus d’informations seront transmises à J-2 sur le déroulé du concert. .

Brest Arena 140 Boulevard de Plymouth Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 29 00 74 30

