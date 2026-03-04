The Australian Pink Floyd Show, Zénith de Nantes Métropole, Saint-Herblain

The Australian Pink Floyd Show Mercredi 11 mars, 20h00 Zénith de Nantes Métropole Loire-Atlantique

De 46,50 € à 96 €

The Australian Pink Floyd Show propose un voyage intemporel époustouflant avec des jeux de lumière et de lasers spectaculaires, des projections vidéo immersives, des écrans LED haute résolution à la pointe des dernières technologies, des effets spéciaux soignés et les incontournables structures gonflables géantes reconnaissables qui sont la signature du show dans la plus pure tradition de Pink Floyd.

Le groupe continu de perpétuer ainsi l’héritage musical de Waters, Gilmour, Wright et Mason et ravir le public grâce à la performance scénique conjuguée par de talentueux musiciens venus d’Australie, du Royaume-Unis, des États-Unis et même de France.

Zénith de Nantes Métropole Boulevard du Zénith, Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Spectacle hommage à Pink Floyd nantes nantes métropole