The Award, Compagnie Back Pocket Place Pierre de Coubertin Lillebonne

Informations pratiques

Lillebonne

The Award, Compagnie Back Pocket

Place Pierre de Coubertin Juliobona Lillebonne Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-10 20:30:00

fin : 2026-11-10 21:40:00

Date(s) :

2026-11-10

Faites briller vos tenues de soirée, le gala acrobatique va pouvoir commencer. Le tapis rouge est déroulé, place aux émotions, parfois les moins nobles, pour espérer recevoir la palme. Liste des nominés, remise de prix, remerciements…

Forts d’un sens affûté de l’observation et de la narration, servis par une virtuosité technique et acrobatique hors pair, les neuf artistes de Back Pocket investissent chaque étape de cette cérémonie ultra-codifiée, où l’hypocrisie et les faux semblants règnent en maître.

Derrière les sourires de façade, ce sont souvent la rivalité et l’avidité qui dominent. Les motivations profondes et pulsions rejaillissent, décuplées par le mouvement gestuelle du discours, chorégraphie des émotions…

Tandis qu’un chauffeur de salle attise l’ambiance, des projections vidéo nous dévoilent les coulisses du show, et l’immontrable apparaît ! Instrumentalisation du public, objectification de l’artiste ici se joue sans fard la réalité de la société du spectacle, dans ce qu’elle a de plus cru et de plus mordant. Une vraie jubilation ! .

Place Pierre de Coubertin Juliobona Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 38 51 88 juliobona@lillebonne.fr

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English : The Award, Compagnie Back Pocket

L’événement The Award, Compagnie Back Pocket Lillebonne a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme