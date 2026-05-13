The Buena Vista Orchestra Salsa Dura Quai du Port Marseille 2e Arrondissement

Marseille 2e Arrondissement

The Buena Vista Orchestra Salsa Dura

Samedi 1er août 2026 à partir de 20h30. Quai du Port Devant l’Hôtel de Ville Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 20:30:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Préparez-vous à une soirée exceptionnelle sur la majestueuse scène flottante installée devant l’Hôtel de Ville !

Pour la 7ᵉ année, Marseille s’anime au rythme du soleil, de la fête et de la culture partagée.



L’Été Marseillais revient en 2026 avec une programmation éclectique, gratuite et ouverte à toutes et à tous.



La Ville de Marseille est heureuse de vous donner rendez-vous pour une soirée exceptionnelle sur la Scène sur l’eau, au cœur du Vieux-Port !





THE BUENA VISTA ORCHESTRA



Réunissant des membres historiques du Buena Vista Social Club et de l’Afro-Cuban All Stars, cet orchestre de virtuoses fait battre le cœur de La Havane. Portés par une énergie vibrante et une maîtrise instrumentale hors pair, ils transportent le public au cœur de l’âme cubaine.



Son, cubain, boléro et salsa les maîtres du genre font revivre un répertoire éternel ! Entre son montuno endiablé, mélodies nostalgiques et rythmes syncopés, ils offrent une immersion totale dans l’histoire musicale de l’île. Chaque note est un hommage à la tradition, une célébration de la joie de vivre. Préparez-vous à une soirée où la danse et la nostalgie se rencontrent sous le signe de l’excellence musicale.



SALSA DURA



Né à Marseille de la rencontre de musiciens d’Amérique latine et d’Europe, Salsa Dura fait revivre les grands orchestres de salsa et latin jazz des années 70’, 80’, 90’s. Entre cuivres et harmonies jazz, Salsa Dura célèbre une salsa portoricaine et new-yorkaise, brute et festive. .

Quai du Port Devant l’Hôtel de Ville Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Get ready for an exceptional evening on the majestic floating stage set up in front of the Hôtel de Ville!

L’événement The Buena Vista Orchestra Salsa Dura Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-13 par Ville de Marseille