The Buttshakers Espace Théodore Gouvy (dit Le Gouvy) Freyming-Merlebach

Informations pratiques

Freyming-Merlebach

The Buttshakers

Espace Théodore Gouvy (dit Le Gouvy) 1 Place des Alliés Freyming-Merlebach Moselle

Tarif : – – EUR

24

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2027-02-20 20:00:00

fin : 2027-02-20 22:00:00

Date(s) :

2027-02-20

The Buttshakers sont la preuve vivante que la Soul est bien présente dans l’Hexagone.

Leurs racines musicales profondément immergées dans la terre fertile de la musique afro-américaine, les Buttshakers y ont trouvé une nouvelle orientation pour leur soul.

Avec Lessons In Love, leur 3ème album chez Underdog Records, l’explosivité s’est effacée au profit d’une retenue auréolée de blues.

Guidés par leur chanteuse Ciara Thompson, les Buttshakers ont pris une route plus intimiste, dont la boussole, dans le chaos des sentiments ou de celui du monde moderne n’indique qu’une direction celle de la lumière.

Placement libre debout.Tout public

24 .

Espace Théodore Gouvy (dit Le Gouvy) 1 Place des Alliés Freyming-Merlebach 57800 Moselle Grand Est +33 3 87 00 77 57

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English :

The Buttshakers are living proof that soul music is very much alive in France.

With their musical roots deeply embedded in the fertile soil of African-American music, the Buttshakers have found a new direction for their soul.

With *Lessons In Love*, their third album on Underdog Records, the explosive energy has given way to a restraint tinged with blues.

Led by their singer Ciara Thompson, the Buttshakers have taken a more intimate path, whose compass—amid the chaos of emotions or that of the modern world—points in only one direction: toward the light.

General admission, standing room only.

L’événement The Buttshakers Freyming-Merlebach a été mis à jour le 2026-07-18 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH