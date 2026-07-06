The Carmen Case Théâtre Graslin Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-06 16:00 – 18:00

Gratuit : non Tarif A, de 5 à 80€

Dans l’opéra originel de Georges Bizet, Carmen y est assassinée, son ex-compagnon, Don José, avoue les faits. Depuis cent cinquante ans, l’opinion publique ne semble pourtant pas claire sur la désignation de la victime. Ouvrons l’audience et remontons le temps. Que s’est-il passé ? Comment réagissent Micaëla, Frasquita, Mercedes, ou encore Escamillo? Qu’en disent les expertises ? Que répond le meurtrier ? Carmen, pourtant morte, occupe continuellement nos pensées et nos fantasmes.The Carmen Case se déroule dans une cour d’assises, où procureure, accusé, défense et témoins exposent les événements, réagissent aux inculpations, contestent les diffamations. Le procès se vit depuis la place des jurés, au rythme des réminiscences aussi bien que des rebondissements judiciaires, et dissèque toutes les étapes ayant mené à ce féminicide.La musique de Diana Soh, intimement enchevêtrée avec le chef-d’œuvre de Bizet est l’occasion de revivre la puissance de cet opéra et de réfléchir aux alternatives d’un destin qui n’aurait pas dû être fatal, ni hier ni aujourd’hui.

Théâtre Graslin Nantes 44000

https://www.angers-nantes-opera.com/programmation/opera/the-carmen-case



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