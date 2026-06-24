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Thé chantant et soirée karaoké chez Cancan Café Percy-en-Normandie

Thé chantant et soirée karaoké chez Cancan Café Percy-en-Normandie

Thé chantant et soirée karaoké chez Cancan Café Percy-en-Normandie vendredi 3 juillet 2026.

Adresse
3 rue Dominique Lemonnier
Ville
50410 Percy-en-Normandie
Département
Manche
Début
vendredi 3 juillet 2026
Fin
vendredi 3 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Tarif

Percy-en-Normandie

Thé chantant et soirée karaoké chez Cancan Café

3 rue Dominique Lemonnier Percy-en-Normandie Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 20:00:00
fin : 2026-07-03

Date(s) :
2026-07-03

Comme chaque début de mois, le karaoké revient à Percy !
NOUVEAUTÉ !
On commence avec un thé chantant dès 15h !!!
Et on embraye en début soirée après la pause dîner en bonne compagnie.
Viens faire chauffer le micro ou simplement encourager les chanteurs d’un soir à Cancan Café.
Ambiance conviviale garantie.
Buvette et restauration sur place (food-truck pizza).
Entrée libre. Gratuit.   .

3 rue Dominique Lemonnier Percy-en-Normandie 50410 Manche Normandie +33 6 76 63 76 07 

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English : Thé chantant et soirée karaoké chez Cancan Café

L’événement Thé chantant et soirée karaoké chez Cancan Café Percy-en-Normandie a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Villedieu-les-Poêles

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