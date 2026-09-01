Thé dansant Altkirch
dimanche 13 septembre 2026 · Altkirch
Informations pratiques
Altkirch
Thé dansant
1 Place Xavier Jourdain Altkirch Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-13 15:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00
Date(s) :
2026-09-13 2026-11-08
Une animation musicale et dansante réservée aux retraites altkirchois. Vous aussi, venez passer un moment agréable ! Claudine Chiavus, Adjointe.
Une animation musicale et dansante.
Ambiance assurée Entrée libre .
1 Place Xavier Jourdain Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 36 03 culture@mairie-altkirch.fr
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English :
A musical and dancing animation reserved for the Altkirchois retirees. You too, come and have a great time! Claudine Chiavus, Deputy.
L’événement Thé dansant Altkirch a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme du Sundgau
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