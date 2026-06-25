Altkirch

Altkirch trails 9ème édition

1 place Xavier Jourdain Altkirch Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-06 09:00:00

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

Marche, trail urbain, éveil athlé et poussins, benjamins et minimes. Inscriptions et renseignements www.sporkrono.fr/courses/336960322/altkirch-trails/

Altkirch Trails, ce sont avant tout deux courses emblématiques, l’Altkirch Trail de 14km et l’Altkirchoise de 6km.

Depuis l’édition 2019, de nouvelles courses et parcours sont proposés afin que chacun puisse participer et repousser ses limites. Au programme des courses pour les enfants et ados et une marche !

> Informations, inscriptions & programme 2026

L’Altkirch Trail 14 km | 277m D+

Course emblématique de la manifestation, L’Altkirch Trail Urbain vous fera découvrir Altkirch comme vous ne l’avez jamais vue à travers ses monuments, ses escaliers, etc.

> Tracé de la course

L’Altkirchoise 6,3 km | 87m D+

Autre course phare, l’Altkirchoise, se déroule en plein cœur du centre historique d’Altkirch.

> Tracé de la course

Éveil athlé + poussins 700 m

Nouveauté depuis 2019, les 7-11 ans ont également leur course !

> Tracé de la course

Benjamins + minimes 2 000 m

L’Altkirch Trails propose des courses adaptées à tous les sportifs et à tous les âges, dont celle-ci dédiée aux 12-15 ans.

> Tracé de la course

Marche 10 km

Et pour ceux qui souhaitent aller à leur rythme, une marche de 10km est également proposée.

> Tracé de la course .

1 place Xavier Jourdain Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 00 04 lucas.schoenig@mairie-altkirch.fr

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English :

Walking, urban trail running, athletic training, and Poussins, Benjamins, and Minimes age groups. Registration and information: www.sporkrono.fr/courses/336960322/altkirch-trails/

L’événement Altkirch trails 9ème édition Altkirch a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme du Sundgau