Informations pratiques

Altkirch

Spectacle:D’Ardwibele ou La Folle Rumeur

1 Place Xavier Jourdain Altkirch Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-10 17:00:00

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-10 2026-10-11 2026-10-16 2026-10-17 2026-10-18

Un spectacle d’automne qui n’attend que vous ! Sur inscription en ligne.

Un spectacle qui mêle chant, musique, d’après une adaptation d’un texte de Nathan Katz et la musique Leon Jutin Kauffmann, avec l’Orchestre d’Accordéon du Sundgau 01/07/2026. .

1 Place Xavier Jourdain Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 36 03 culture@mairie-altkirch.fr

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English :

An autumn show that’s just waiting for you! Register online.

L’événement Spectacle:D’Ardwibele ou La Folle Rumeur Altkirch a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de tourisme du Sundgau