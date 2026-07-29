Spectacle:D’Ardwibele ou La Folle Rumeur Altkirch
samedi 10 octobre 2026 · Altkirch
Informations pratiques
Altkirch
Spectacle:D’Ardwibele ou La Folle Rumeur
1 Place Xavier Jourdain Altkirch Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-10 17:00:00
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-10 2026-10-11 2026-10-16 2026-10-17 2026-10-18
Un spectacle d’automne qui n’attend que vous ! Sur inscription en ligne.
Un spectacle qui mêle chant, musique, d’après une adaptation d’un texte de Nathan Katz et la musique Leon Jutin Kauffmann, avec l’Orchestre d’Accordéon du Sundgau 01/07/2026. .
1 Place Xavier Jourdain Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 36 03 culture@mairie-altkirch.fr
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English :
An autumn show that’s just waiting for you! Register online.
L’événement Spectacle:D’Ardwibele ou La Folle Rumeur Altkirch a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de tourisme du Sundgau
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