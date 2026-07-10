UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Altkirch

Harvest Moon Festival Altkirch

samedi 19 septembre 2026 · Altkirch

Harvest Moon Festival Altkirch

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
1 Place Xavier Jourdain
Ville
68130 Altkirch
Département
Haut-Rhin
Tarif

Altkirch

Harvest Moon Festival

1 Place Xavier Jourdain Altkirch Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 20:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Festival de la Lune des Moissons (Blues, Folk, Rock & Soul), à l’initiative de DD Rey (Dirty Deep)
Festival de Blues, Folk, Rock & Soul à Altkirch, au cœur du Sundgau dans l’emblématique Halle Au Blé.

À l’initiative de DD Rey (Dirty Deep) et avec le soutien de la Ville d’Altkirch, ce festival de la Lune des Moissons prendra des accents de juke joint.   .

1 Place Xavier Jourdain Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 00 04  billetterie@mairie-altkirch.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Harvest Moon Festival (Blues, Folk, Rock & Soul), organized by DD Rey (Dirty Deep)

L’événement Harvest Moon Festival Altkirch a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme du Sundgau

À voir aussi à Altkirch (Haut-Rhin)