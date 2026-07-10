Harvest Moon Festival Altkirch
samedi 19 septembre 2026 · Altkirch
Informations pratiques
Altkirch
Harvest Moon Festival
1 Place Xavier Jourdain Altkirch Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 20:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Festival de la Lune des Moissons (Blues, Folk, Rock & Soul), à l’initiative de DD Rey (Dirty Deep)
Festival de Blues, Folk, Rock & Soul à Altkirch, au cœur du Sundgau dans l’emblématique Halle Au Blé.
À l’initiative de DD Rey (Dirty Deep) et avec le soutien de la Ville d’Altkirch, ce festival de la Lune des Moissons prendra des accents de juke joint. .
1 Place Xavier Jourdain Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 00 04 billetterie@mairie-altkirch.fr
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English :
Harvest Moon Festival (Blues, Folk, Rock & Soul), organized by DD Rey (Dirty Deep)
L’événement Harvest Moon Festival Altkirch a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme du Sundgau
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