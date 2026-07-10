Informations pratiques

Altkirch

Harvest Moon Festival

1 Place Xavier Jourdain Altkirch Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 20:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Festival de la Lune des Moissons (Blues, Folk, Rock & Soul), à l’initiative de DD Rey (Dirty Deep)

Festival de Blues, Folk, Rock & Soul à Altkirch, au cœur du Sundgau dans l’emblématique Halle Au Blé.

À l’initiative de DD Rey (Dirty Deep) et avec le soutien de la Ville d’Altkirch, ce festival de la Lune des Moissons prendra des accents de juke joint. .

1 Place Xavier Jourdain Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 00 04 billetterie@mairie-altkirch.fr

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English :

Harvest Moon Festival (Blues, Folk, Rock & Soul), organized by DD Rey (Dirty Deep)

L’événement Harvest Moon Festival Altkirch a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme du Sundgau