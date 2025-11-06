Thé dansant de décembre Espace Culturel et Sportif Robert Ollive, 893 Avenue Salvador Allende Allauch
Thé dansant de décembre Espace Culturel et Sportif Robert Ollive, 893 Avenue Salvador Allende Allauch dimanche 6 décembre 2026.
Dimanche 6 décembre 2026 de 14h30 à 18h30. Espace Culturel et Sportif Robert Ollive, 893 Avenue Salvador Allende Allauch Bouches-du-Rhône
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Début : 2026-12-06 14:30:00
fin : 2026-12-06 18:30:00
2026-12-06
Prestation assurée par un orchestre de 3 musiciens et chanteurs
Une ambiance festive et conviviale est assurée par un orchestre de 3 musiciens et chanteurs .
Espace Culturel et Sportif Robert Ollive, 893 Avenue Salvador Allende Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur +33 4 91 10 49 20 tourisme@allauch.com
English :
Performance by an orchestra of 3 musicians and singers
German :
Darbietung durch ein Orchester aus 3 Musikern und Sängern
Italiano :
Esecuzione da parte di un’orchestra di 3 musicisti e cantanti
Espanol :
Actuación de una orquesta de 3 músicos y cantantes
L’événement Thé dansant de décembre Allauch a été mis à jour le 2025-11-06 par Maison du Tourisme d’Allauch