Thé dansant de Lescloupé Lescloupé Montardon
Thé dansant de Lescloupé Lescloupé Montardon dimanche 17 mai 2026.
Montardon
Thé dansant de Lescloupé
Lescloupé 20 Route de la Mairie Montardon Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 14:30:00
fin : 2026-05-17 19:00:00
Date(s) :
2026-05-17
Thé dansant, animé par Patricia Armary animation. Sur réservation. .
Lescloupé 20 Route de la Mairie Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 33 92 55
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English : Thé dansant de Lescloupé
L’événement Thé dansant de Lescloupé Montardon a été mis à jour le 2026-05-11 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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