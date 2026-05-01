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Thé dansant de Lescloupé Lescloupé Montardon

Thé dansant de Lescloupé Lescloupé Montardon

Thé dansant de Lescloupé Lescloupé Montardon dimanche 17 mai 2026.

Lieu : Lescloupé

Adresse : 20 Route de la Mairie

Ville : 64121 Montardon

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 12 12 12 Tarif de base plein tarif

Montardon

Thé dansant de Lescloupé

Lescloupé 20 Route de la Mairie Montardon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 14:30:00
fin : 2026-05-17 19:00:00

Date(s) :
2026-05-17

Thé dansant, animé par Patricia Armary animation. Sur réservation.   .

Lescloupé 20 Route de la Mairie Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 33 92 55 

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English : Thé dansant de Lescloupé

L’événement Thé dansant de Lescloupé Montardon a été mis à jour le 2026-05-11 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran

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