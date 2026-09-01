Thé dansant Déols
dimanche 4 octobre 2026 · Déols
Informations pratiques
Déols
Thé dansant
Avenue Paul Langevin Déols Indre
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-04 14:30:00
fin : 2026-10-04 19:30:00
Date(s) :
2026-10-04
Venez nombreux à ce thé dansant du dimanche 4 octobre 2026 ambiance assurée !
Thé dansant organisé par Les Copains d’Avant au profit d’octobre rose avec l’orchestre de Dominique et Sylvie Élodie Diamant chanteuse et Philippe Duris au saxo. 12 .
Avenue Paul Langevin Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 29 87 74
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English :
Come one, come all to this dance party on Sunday, October 4, 2026—a great time is guaranteed!
L’événement Thé dansant Déols a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Châteauroux Berry Tourisme
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