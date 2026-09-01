Informations pratiques

Déols

Thé dansant

Avenue Paul Langevin Déols Indre

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-04 14:30:00

fin : 2026-10-04 19:30:00

Date(s) :

2026-10-04

Venez nombreux à ce thé dansant du dimanche 4 octobre 2026 ambiance assurée !

Thé dansant organisé par Les Copains d’Avant au profit d’octobre rose avec l’orchestre de Dominique et Sylvie Élodie Diamant chanteuse et Philippe Duris au saxo. 12 .

Avenue Paul Langevin Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 29 87 74

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English :

Come one, come all to this dance party on Sunday, October 4, 2026—a great time is guaranteed!

L’événement Thé dansant Déols a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Châteauroux Berry Tourisme