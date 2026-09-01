UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Déols

Thé dansant Déols

dimanche 4 octobre 2026 · Déols

Thé dansant Déols

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
Avenue Paul Langevin
Ville
36130 Déols
Département
Indre
Tarif
12 12 12 Tarif de base plein tarif

Déols

Thé dansant

Avenue Paul Langevin Déols Indre

Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-04 14:30:00
fin : 2026-10-04 19:30:00

Date(s) :
2026-10-04

Venez nombreux à ce thé dansant du dimanche 4 octobre 2026 ambiance assurée !
Thé dansant organisé par Les Copains d’Avant au profit d’octobre rose avec l’orchestre de Dominique et Sylvie Élodie Diamant chanteuse et Philippe Duris au saxo. 12  .

Avenue Paul Langevin Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 29 87 74 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come one, come all to this dance party on Sunday, October 4, 2026—a great time is guaranteed!

L’événement Thé dansant Déols a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Châteauroux Berry Tourisme

À voir aussi à Déols (Indre)