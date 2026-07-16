Visite de la Maison Départementale de la Mémoire Militaire à La Martinerie, Maison départementale de la mémoire militaire, Déols

Informations pratiques

Visite de la Maison Départementale de la Mémoire Militaire à La Martinerie 19 et 20 septembre Maison départementale de la mémoire militaire Indre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Dix salles d’exposition sont à votre disposition pour vous raconter la présence des armées françaises et étrangères (en particulier celles des Américains) dans le département de l’Indre, l’histoire du 90ème Régiment d’Infanterie, du Service de Santé, de la guerre de 1914, les écoles d’aviation…

Une salle particulière permet d’accueillir et de présenter les drapeaux des associations patriotiques départementales aujourd’hui disparues.

Maison départementale de la mémoire militaire Route du régiment Normandie-Niemen ex route de Lignières, 36130 Déols Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire 06.72.69.30.40 https://les-amis-de-la-martinerie.org Située sur l’ancienne route de Lignières, dans l’ancien bâtiment ayant abrité la mission de liaison franco-américaine puis les maîtres ouvriers (tailleurs et bottiers), cette maison départementale de la mémoire militaire vous propose de revivre le passé militaire du département de l’Indre et, en particulier, celui de l’ancienne base militaire de La Martinerie. parkings gratuit, accès PMR.

Les Amis de La Martinerie vous proposent de découvrir, ou de redécouvrir, le passé militaire de la base militaire de La Martinerie (depuis 1915) et du département de l’Indre.

© Jean-Jacques Bérenguier