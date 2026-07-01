Informations pratiques

Déols

Les jeudis au musée Deviens un apprenti chevalier

6 Rue de l’Abbaye Déols Indre

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

5.5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-23 14:30:00

fin : 2026-07-23 16:30:00

Date(s) :

2026-07-23

Prêt à découvrir l’art d’être un vrai chevalier ?

L’association Raoul Terra partagera sa passion pour la période médiévale avec les enfants et les initiera au lancer de haches, tir à l’arc et combat à l’épée.

Enfant de 6 à 12 ans. Sur réservation. 5.5 .

6 Rue de l’Abbaye Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 07 58 87 musee@ville-deols.fr

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English :

Want to discover the art of being a true knight?

L’événement Les jeudis au musée Deviens un apprenti chevalier Déols a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Châteauroux Berry Tourisme