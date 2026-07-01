Les jeudis au musée Deviens un apprenti chevalier Déols
jeudi 23 juillet 2026 · Déols
Informations pratiques
Déols
Les jeudis au musée Deviens un apprenti chevalier
6 Rue de l’Abbaye Déols Indre
Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR
5.5
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-23 14:30:00
fin : 2026-07-23 16:30:00
Date(s) :
2026-07-23
Prêt à découvrir l’art d’être un vrai chevalier ?
L’association Raoul Terra partagera sa passion pour la période médiévale avec les enfants et les initiera au lancer de haches, tir à l’arc et combat à l’épée.
Enfant de 6 à 12 ans. Sur réservation. 5.5 .
6 Rue de l’Abbaye Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 07 58 87 musee@ville-deols.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Want to discover the art of being a true knight?
L’événement Les jeudis au musée Deviens un apprenti chevalier Déols a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Châteauroux Berry Tourisme
À voir aussi à Déols (Indre)
- Sortie Espèces game Déols 19 juillet 2026
- Visite guidée de l’église Saint-Étienne, ses cryptes et son clocher Déols 22 juillet 2026
- Marché Gourmand du Berry Déols 24 juillet 2026
- Atelier Les confitures d’Eveline Déols 25 juillet 2026
- Parcours photographique Déols 29 juillet 2026