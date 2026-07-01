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Les jeudis au musée Deviens un apprenti chevalier Déols

jeudi 23 juillet 2026 · Déols

Les jeudis au musée Deviens un apprenti chevalier Déols

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
6 Rue de l'Abbaye
Ville
36130 Déols
Département
Indre
Tarif
5.5 5.5 5.5 Tarif enfant

Déols

Les jeudis au musée Deviens un apprenti chevalier

6 Rue de l’Abbaye Déols Indre

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR
5.5
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-23 14:30:00
fin : 2026-07-23 16:30:00

Date(s) :
2026-07-23

Prêt à découvrir l’art d’être un vrai chevalier ?
L’association Raoul Terra partagera sa passion pour la période médiévale avec les enfants et les initiera au lancer de haches, tir à l’arc et combat à l’épée.
Enfant de 6 à 12 ans. Sur réservation. 5.5  .

6 Rue de l’Abbaye Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 07 58 87  musee@ville-deols.fr

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English :

Want to discover the art of being a true knight?

L’événement Les jeudis au musée Deviens un apprenti chevalier Déols a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Châteauroux Berry Tourisme

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