Marché Gourmand du Berry Déols
Marché Gourmand du Berry Déols vendredi 24 juillet 2026.
Déols
Marché Gourmand du Berry
Rue de l’Abbaye Déols Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-24 19:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
De Villedieu-sur-Indre en passant pas Déols sans oublier le parc Balsan à Châteauroux, nos marchés gourmands vous promettent de merveilleux moments.
Cédez à la gourmandise et dégustez avec délice les trésors gastronomiques de notre Berry. Une vingtaine de producteurs vous donne rendez-vous du dernier vendredi de juin à l’avant dernier vendredi de juillet pour savourer nos meilleurs mets berrichons. Profitez de ces marchés sous forme de pique-nique à la belle étoile. N’oubliez pas vos plaids et couvertures, couverts et serviettes de table et laissez nos groupes de musique locaux vous divertir et vous offrir de très belles soirées d’été.
En présence de Sono Tone. .
Rue de l’Abbaye Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 10 74 accueil@chateauroux-tourisme.com
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English :
From Villedieu-sur-Indre to Déols, not forgetting the Parc Balsan in Châteauroux, our gourmet markets promise you a wonderful time.
L’événement Marché Gourmand du Berry Déols a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Châteauroux Berry Tourisme
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