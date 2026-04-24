Les jeudis au musée Les créas de Jean-Phi Déols
jeudi 27 août 2026 · Déols
Informations pratiques
Déols
Les jeudis au musée Les créas de Jean-Phi
6 Rue de l’Abbaye Déols Indre
Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR
5.5
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-27 14:30:00
fin : 2026-08-27 16:30:00
Date(s) :
2026-08-27
Venez créer un château en bois avec l’aide et les conseils d’un menuisier expérimenté !
Les enfants découvriront les étapes de construction et développeront leur habileté. À la fin de l’activité, chacun pourra repartir fièrement avec sa création.
Enfant de 8 à 14 ans. Sur réservation. 5.5 .
6 Rue de l’Abbaye Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 07 58 87 musee@ville-deols.fr
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English :
Come build a wooden castle with the help and guidance of an experienced carpenter!
L’événement Les jeudis au musée Les créas de Jean-Phi Déols a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Châteauroux Berry Tourisme
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