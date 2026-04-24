Informations pratiques

Déols

Les jeudis au musée Les créas de Jean-Phi

6 Rue de l’Abbaye Déols Indre

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

5.5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-27 14:30:00

fin : 2026-08-27 16:30:00

Date(s) :

2026-08-27

Venez créer un château en bois avec l’aide et les conseils d’un menuisier expérimenté !

Les enfants découvriront les étapes de construction et développeront leur habileté. À la fin de l’activité, chacun pourra repartir fièrement avec sa création.

Enfant de 8 à 14 ans. Sur réservation. 5.5 .

6 Rue de l’Abbaye Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 07 58 87 musee@ville-deols.fr

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English :

Come build a wooden castle with the help and guidance of an experienced carpenter!

L’événement Les jeudis au musée Les créas de Jean-Phi Déols a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Châteauroux Berry Tourisme