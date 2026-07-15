Informations pratiques

Déols

Les jeudis au musée Enquête à l’abbaye

6 Rue de l’Abbaye Déols Indre

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

5.5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-20 14:30:00

fin : 2026-08-20 16:30:00

Date(s) :

2026-08-20

Partez à la rencontre des villageois costumés, observez les indices et posez les bonnes questions pour recueillir de précieuses informations.

Faites preuve de logique, d’esprit d’équipe et de curiosité et découvrez le mystère qui se cache derrière cette aventure !

Enfant de 6 à 12 ans. Sur réservation. 5.5 .

6 Rue de l’Abbaye Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 07 58 87 musee@ville-deols.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Go meet the villagers in costume, look for clues, and ask the right questions to gather valuable information.

L’événement Les jeudis au musée Enquête à l’abbaye Déols a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Châteauroux Berry Tourisme