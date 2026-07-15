Les jeudis au musée Enquête à l’abbaye Déols
jeudi 20 août 2026 · Déols
Informations pratiques
Déols
Les jeudis au musée Enquête à l’abbaye
6 Rue de l’Abbaye Déols Indre
Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR
5.5
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-20 14:30:00
fin : 2026-08-20 16:30:00
Date(s) :
2026-08-20
Partez à la rencontre des villageois costumés, observez les indices et posez les bonnes questions pour recueillir de précieuses informations.
Faites preuve de logique, d’esprit d’équipe et de curiosité et découvrez le mystère qui se cache derrière cette aventure !
Enfant de 6 à 12 ans. Sur réservation. 5.5 .
6 Rue de l’Abbaye Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 07 58 87 musee@ville-deols.fr
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English :
Go meet the villagers in costume, look for clues, and ask the right questions to gather valuable information.
L’événement Les jeudis au musée Enquête à l’abbaye Déols a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Châteauroux Berry Tourisme
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