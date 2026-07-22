Visite guidée de la ville à la tombée de la nuit Déols
vendredi 14 août 2026 · Déols
Informations pratiques
Déols
Visite guidée de la ville à la tombée de la nuit
6 Rue de l’Abbaye Déols Indre
Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR
5.5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-14 21:00:00
fin : 2026-08-14 22:30:00
Date(s) :
2026-08-14
Partez pour une visite insolite de la ville tout juste éclairée, quand la nuit s’installe et profitez des anecdotes liées à son patrimoine millénaire.
Venez redécouvrir la belle ville de Déols de nuit avec cette visite pleine d’anecdotes. 5.5 .
6 Rue de l’Abbaye Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 07 58 87 musee@ville-deols.fr
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English :
Set out on a unique tour of the city just as it’s getting dark, when night falls, and enjoy the stories behind its millennia-old heritage.
L’événement Visite guidée de la ville à la tombée de la nuit Déols a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Châteauroux Berry Tourisme
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