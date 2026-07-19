Informations pratiques

Déols

Escape game Le secret de l’Abbaye

6 Rue de l’Abbaye Déols Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-26 14:30:00

fin : 2026-08-26 16:30:00

Date(s) :

2026-08-26

En famille ou entre amis, venez tenter de percer les secrets de l’Abbaye ! Parviendrez-vous à résoudre les énigmes qui se mettront sur votre chemin ?

A partir de 12 ans. .

6 Rue de l’Abbaye Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 07 58 87 musee@ville-deols.fr

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English :

Whether with family or friends, come and try to uncover the abbey’s secrets! Will you be able to %E0 r%E9solve the %E9nigmas that stand in your way?

L’événement Escape game Le secret de l’Abbaye Déols a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Châteauroux Berry Tourisme