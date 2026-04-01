Déols

Visite guidée de l’église Saint-Étienne, ses cryptes et son clocher

Rue de l’Abbaye Déols Indre

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

5.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-24 15:00:00

fin : 2026-04-24 16:15:00

Date(s) :

2026-04-24

Partez à la découverte de l’église Saint-Etienne et de ses trésors Les vitraux lumineux et colorés signés Mauméjan, la statue de la vierge liée au célèbre miracle de Déols, les tombeaux de Saint-Ludre et de Saint-Léocade et ses cloches dont une provenant de l’abbaye.

Une visite pour petits et grands, où l’histoire se transmet depuis l’époque gallo-romaine et où les légendes perdurent encore aujourd’hui. 5.5 .

Rue de l’Abbaye Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 07 58 87

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English :

Discover the treasures of Saint-Etienne church: The bright, colorful stained glass windows by Mauméjan, the statue of the Virgin Mary linked to the famous Déols miracle, the tombs of Saint-Ludre and Saint-Léocade and its bells, including one from the abbey.

L’événement Visite guidée de l’église Saint-Étienne, ses cryptes et son clocher Déols a été mis à jour le 2026-04-11 par OT Châteauroux Berry Tourisme