Déols

Journées du Patrimoine sur les Chénevières

Déols Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 09:30:00

fin : 2026-09-20 12:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Venez découvrir, à l’occasion de cette balade matinale, la nature qui s’apprête à se couvrir de son manteau automnal sur les Prairies des Chènevières.

Le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire propose, une balade nature sur l’espace naturel sensible des Prairies des Chènevières.

Pour sa nouvelle édition, les Journées européennes du patrimoine seront organisées et auront pour thème le patrimoine architectural . A cette occasion, cette balade matinale que nous vous proposons en compagnie de Gisèle, conservatrice bénévole du site, sera l’occasion de pénétrer au cœur de ces prairies inondables pour en découvrir toute leur richesse écologique et comprendre l’intérêt de préserver cet espace naturel, car aujourd’hui on sait que préserver les écosystèmes permettra de répondre aux défis sociétaux tels que la lutte contre les changements climatiques ou la gestion des risques naturels. Nous vous attendons donc nombreux pour cette matinée au cœur des Prairies des Chènevières. .

Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire +33 6 82 47 23 21

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English :

Come and discover nature as it prepares to cover itself in its autumn coat on the Prairies des Chènevières.

L’événement Journées du Patrimoine sur les Chénevières Déols a été mis à jour le 2026-04-20 par BERRY