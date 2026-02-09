Rencontre avec l’autrice Claire Le Guillou Déols

Rencontre avec l’autrice Claire Le Guillou

Conférence/débat pendant 45 min, interaction avec le public et dédicace du livre George Sand superstar, chroniques d’une célébrité. Objet de controverse, d’admiration et même de vénération, elle fut, dans une folie médiatique inédite, l’une des figures littéraires et féminines les plus célèbres.

Véritable superstar de son vivant, l’écrivain suscita un engouement fabuleux. De l’omelette à la George Sand au ballon George Sand, de l’eau de parfum portant son nom aux chromolithographies manipulant son image, George Sand vit son influence déborder largement le seul cadre littéraire. Portée par le succès de ses romans, mais victime des rumeurs les plus extravagantes et des écrits critiques ou caricaturaux de ses contemporains, G. Sand, artiste démiurge, s’imposa finalement comme une icône populaire du XIXe siècle. Sous forme de chroniques originales enrichies par une iconographie inédite et souvent méconnue, Claire Le Guillou explore les mécanismes de cette notoriété débordante, dévoilant comment George Sand, adulée autant que critiquée, a marqué son temps et continue aujourd’hui. .

English :

45-minute lecture/debate, audience interaction and book signing for George Sand superstar, chronicles of a celebrity. The object of controversy, admiration and even veneration, she was one of the most famous literary and feminine figures of all time.

