Déols

Vente de livres sortis des collections de la médiathèque

Place Lafayette Déols Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-06-16 09:00:00

fin : 2026-06-16 12:00:00

Date(s) :

2026-06-16

Les livres sortent des étagères… et à tout petit prix ! Venez chiner parmi des centaines de livres pour tous les âges romans, BD, albums jeunesse, documentaires, et bien plus encore !

C’est l’occasion de faire le plein de lecture avant l’été et peut-être emporterez-vous des pépites et vos prochains coups de cœur ! .

Place Lafayette Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 27 32 76 mediatheque@ville-deols.fr

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English :

Books are coming off the shelves? and at very low prices! Come and browse through hundreds of books for all ages: novels, comics, children’s books, documentaries and much more!

L’événement Vente de livres sortis des collections de la médiathèque Déols a été mis à jour le 2026-05-30 par OT Châteauroux Berry Tourisme