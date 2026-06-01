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Vente de livres sortis des collections de la médiathèque Déols

Vente de livres sortis des collections de la médiathèque Déols

Vente de livres sortis des collections de la médiathèque Déols mardi 16 juin 2026.

Adresse : Place Lafayette

Ville : 36130 Déols

Département : Indre

Début : mardi 16 juin 2026

Fin : mardi 16 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : Gratuit

Déols

Vente de livres sortis des collections de la médiathèque

Place Lafayette Déols Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-06-16 09:00:00
fin : 2026-06-16 12:00:00

Date(s) :
2026-06-16

Les livres sortent des étagères… et à tout petit prix ! Venez chiner parmi des centaines de livres pour tous les âges romans, BD, albums jeunesse, documentaires, et bien plus encore !
C’est l’occasion de faire le plein de lecture avant l’été et peut-être emporterez-vous des pépites et vos prochains coups de cœur !   .

Place Lafayette Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 27 32 76  mediatheque@ville-deols.fr

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English :

Books are coming off the shelves? and at very low prices! Come and browse through hundreds of books for all ages: novels, comics, children’s books, documentaries and much more!

L’événement Vente de livres sortis des collections de la médiathèque Déols a été mis à jour le 2026-05-30 par OT Châteauroux Berry Tourisme

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