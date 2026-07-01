Informations pratiques

Déols

Les jeudis au musée L’art de la vannerie

6 Rue de l’Abbaye Déols Indre

Tarif : 9 – 9 – EUR

9

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-30 14:30:00

fin : 2026-07-30 16:30:00

Date(s) :

2026-07-30

Venez participer à l’atelier pour découvrir l’art de la vannerie !

Les enfants découvriront l’art de la vannerie d’osier et fabriqueront une mangeoire à oiseaux en couronne.

A partir de 8 ans. Sur réservation. 9 .

6 Rue de l’Abbaye Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 07 58 87 musee@ville-deols.fr

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English :

Come join us for the workshop and discover the art of basket weaving!

L’événement Les jeudis au musée L’art de la vannerie Déols a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Châteauroux Berry Tourisme